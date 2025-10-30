Tocar-se el cabell mentre converses amb algú: què significa aquest gest segons la psicologia
Experts analitzen com l’edat, el gènere i les diferents cultures poden modificar la interpretació d’aquest comportament no verbal tan comú
La comunicació no verbal juga un paper fonamental en les nostres interaccions diàries, arribant a transmetre en ocasions més informació que les pròpies paraules. Tanmateix, la interpretació correcta dels gestos aliens requereix cautela, especialment quan es tracta de comportaments tan habituals com tocar-se el cabell durant una conversa.
Segons explica la psicòloga Olga Albaladejo en declaracions recollides pel mitjà especialitzat CuerpoMente, tocar-se el cabell és un gest d’autocontacte que pot respondre a diferents motivacions. "És un gest d’autocontacte o self-touch" que freqüentment actua com a mecanisme per regular les nostres emocions en situacions d’estrès o moments previs al descans, desmuntant així la creença generalitzada de què sempre respon a un intent de coqueteig.
No obstant, l’experta assenyala que la interpretació d’aquest gest varia considerablement segons diversos factors. En adolescents i joves, sol associar-se més amb la intenció de resultar atractiu, mentre que en adults apareix freqüentment en entrevistes o cites com a manifestació d’inseguretat o mètode per reduir la tensió. Amb l’avenç de l’edat i la possible disminució capil·lar, aquest comportament podria reprendre la seua funció de regulació emocional o projecció de seguretat.
El significat cultural del gest capil·lar
La dimensió cultural també resulta determinant per entendre aquest gest. Albaladejo destaca que a països d’Àsia oriental, on el cabell posseeix una important càrrega simbòlica, l’acte de retirar-se el pèl pot interpretar-se com una afirmació de la pròpia identitat.
Quan podria ser motiu de preocupació
La psicòloga adverteix que, en casos extrems on el comportament es torna compulsiu, hem de prestar especial atenció. Si la persona acaba arrancant-se el cabell o presenta calbes visibles, podria ser indicatiu de tricotil·lomania o un elevat nivell d’ansietat, requerint llavors valoració professional.