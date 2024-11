Un gran hallazgo en 'Una vida perfecta'

¿Qué va a pasar?

Sebnem planea cómo vengarse de Aysel y de la madre de Mesut.

Mesut intenta hace las paces con Sebnem.

¿Qué ha pasado?

Mesut no cree en las palabras de Sebnem y rome con ella.

Aysel quiere que su hijo Demir esté muy lejos de Didem.

¿Qué está pasando?

Didem está cansada de que Sebnem piense solo en ella. La mujer cree que su amiga se ha convertido en una persona egoísta que solo se ocupa de sus propios intereses. «Yo también tengo una vida y quiero ser feliz con la gente a la que quiero», le dice Didem a Sebnem en mita de una calurosa discusión.

La tensión entre ambas aumenta cuando Didem descubre que alguien ha colocado una cámara oculta en su casa. Por supuesto, no tarda en acusar a Sebnem de ser la responsable. Didem cree que Sebnem ya no se fía de ella y por eso ha comenzado a espiarla: «Después de todo lo que he hecho por ti, esto era lo último que me esperaba».

Cambio de opinión

Por otro lado, Mesut está cansado de tantos altibajos emocionales, de esperar y cree que es el momento de decirle adiós a Sebnem de una vez por todas y comenzar una vida solo. Justo en ese momento, Sebnem recibe una noticia que podría cambiar su vida para siempre y corre a los brazos de Mesut para contarle lo que ha descubierto.

Pillado in fraganti

Cuando Sebnem llega a casa de Mesut, le encuentra en una situación algo comprometida con otra mujer. Creyendo que el policía ya se ha olvidado de ella por completo, se marcha del lugar con el corazón roto.

Menudo bochorno

Pasados unos días, la madre de Mesut convence a Ayse para que, como presidenta de la asociación Gümüsçu, organice una cena de gala en honor a Sebnem: «Será entonces cuando la ridiculicemos delante de las personas más importantes de la alta sociedad». Sin ningún tipo de escrúpulos, Ayse consigue hacer que la joven viva uno de los momentos más bochornoso de toda su vida.

La semana pasada, una media de 190.000 espectadores (2,1 % de share) siguieron esta telenovela.

DIVINITY • 22:45 h • Del lunes 11 al jueves 14