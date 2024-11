Desde que Lalachus llevó a Sonia y Selena, no había vuelto a aparecer en el programa de Broncano. Ni ella, ni ninguna otra mujer. Por eso, en su regreso no dudó en poner en su sitio al presentador por la falta de diversidad: «Válgame... el club del cojón que te has montado aquí», le dijo, mientras él se justificaba asegurando que había sido pura casualidad.