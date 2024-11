Asraf habla como nunca de su suegra: «Es tóxica»

Asraf Beno confirmó que no espera ningún gesto o felicitación por parte de Isabel Pantoja, madre de Isa, destacando que han perdido el contaco de forma radical. Asegura que, aunque les resulta doloroso, ambos han aceptado que no habrá un acercamiento: «Para Isa su madre es como un ex tóxico; prefiere pasar página porque no le aporta nada bueno». Asraf se mostró desconcertado al saber que la tonadillera cuestiona su papel como padre, pues cuida diariamente del pequeño Albertito, fruto de la relación anterior de Isa.