Candela Peña no comenta el MeToo: "Yo mejor calladita que quiero seguir trabajando"

Candela Peña, conocida por su sinceridad, ha expresado su postura sobre el movimiento MeToo en el cine español. En una entrevista con El Mundo, la actriz reconoció que, aunque ha presenciado situaciones delicadas, evita hablar públicamente sobre ellas. Su decisión se basa en su prioridad de mantener la estabilidad para su hijo de 12 años. "No puedo decir nada. Soy madre soltera, tengo que trabajar, pagar el colegio y que mi hijo coma", explicó, destacando su necesidad de priorizar su carrera.

Peña fue contundente cuando le preguntaron si había conocido casos de abuso. "¿Tú crees que te lo voy a contar aquí?", respondió con determinación. La actriz admitió que el miedo a las consecuencias la lleva a guardar silencio, lo que le permite proteger su trayectoria profesional. "Mejor estar calladita y ser simpática, porque quiero seguir trabajando", afirmó, dejando claro que su prudencia no implica desconocimiento.

La maternidad ocupa un lugar central en su vida, y Peña no oculta las dificultades que enfrenta. Admitió que ser madre puede ser agotador y, a veces, abrumador. "A veces ser madre es un coñazo, pero hago la cena aunque no me apetezca", comentó, mostrando un lado cotidiano y humano. Con su característico humor, describió cómo se percibe a sí misma: "Soy un cuadro como persona, madre, amiga, mujer y amante".

Peña también reflexionó sobre la industria del espectáculo y el contraste entre su vida y la de otros artistas. Subrayó que lleva un estilo de vida modesto y bromeó sobre las grandes fortunas de algunos compañeros. "Cuando oigo en La revuelta los millones de euros que tienen, pienso: '¿Qué he hecho yo mal?'", dijo con ironía.

Lejos de los convencionalismos, Candela Peña se mantiene fiel a su esencia. "Siempre muestro quién soy y digo lo que pienso", concluyó. Aunque su postura frente al MeToo pueda parecer ambigua, su prioridad es proteger su carrera y su familia.