Chenoa comparte su visión sobre el amor: "los novios no me pillan el rollo"

Chenoa conduirà 'The Floor' - RTVE

Chenoa, la cantante conocida por su cercanía y naturalidad, fue una de las últimas invitadas de El Show de Bertín, un popular programa de Canal Sur. Durante su intervención, la artista se mostró sincera sobre su vida personal, haciendo una reveladora confesión: no ha tenido muchas relaciones amorosas porque, según ella, "no le pillan el rollo". Esta declaración hizo que Bertín Osborne, entre risas, respondiera: "Eso me encanta", comentando que a él también le ocurre lo mismo.

Con su habitual simpatía, Chenoa desveló más detalles sobre su carácter. A lo largo de la charla, expresó que no le gusta molestar a nadie y, después de más de dos décadas en la industria musical, se dio cuenta de que su manera de ser no siempre es comprendida de inmediato. Bertín, compartiendo su risa, le respondió: "Tú tampoco eres fácil".

Chenoa

Laura Corradini Falomir, nombre real de Chenoa, habló con serenidad sobre su presente, destacando su enfoque en esta etapa de su vida. Cuando Bertín le preguntó si creía en el destino, la cantante compartió su visión: para ella, el destino está más relacionado con el esfuerzo y el trabajo que con la pura casualidad. Aunque lleva más de dos años separada de su esposo, Miguel Encinas, Chenoa no ha vuelto a tener una nueva pareja.

En su último paso por Operación Triunfo como presentadora, Chenoa se mostró cercana con uno de los concursantes, Martín, quien había vivido una historia de amor con su compañero Juanjo. Al elogiar su relación, dijo: "Nos haces sentir que el amor existe, y es una pasada", pero, en un gesto de honestidad, admitió estar "un poco desconfiada" con el amor, algo que dejó entrever los efectos de su ruptura con Miguel.

Desde su participación en la primera edición de Operación Triunfo, Chenoa ha estado en el ojo público, especialmente por sus relaciones sentimentales. Su relación con David Bisbal, su compañero de la academia, fue una de las más comentadas. Posteriormente, estuvo con el actor Álex González, así como con otros músicos, como David de María y Alian.

Bisbal y Chenoa

En 2019, comenzó un romance con Miguel Sánchez Encinas, con quien se casó en junio de 2022, aunque la boda se pospuso por la pandemia. Sin embargo, tras un año y medio de matrimonio, la pareja decidió separarse. Chenoa reflexiona sobre sus relaciones y, por el momento, siente que ningún hombre "le ha pillado el rollo".