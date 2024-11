Hakan Sabanci sorprende a Hande Erçel con una increíble sorpresa por su 31 cumpleaños

Hande Erçel y Hakan Sabanci ya no esconden su relación. La pareja disfruta de su tiempo juntos, compartiendo aficiones y asistiendo a eventos donde su complicidad es evidente. Este año, Hande, conocida por su papel en Love is in the Air, celebró su 31 cumpleaños de una forma muy especial.

Hakan, miembro de la poderosa familia Sabanci, organizó una cena privada en Egipto para sorprender a la actriz. La fortuna de la familia Sabanci, valorada en millas de millones de dólares, les permite gestos de este tipo. Hakan ocupa un puesto clave en Densa Holding, una división naviera dirigida por su padre, Ömer Sabanci, dentro del conglomerado Sabancı Holding. Este grupo empresarial opera en sectores como finanzas, energía y construcción, con presencia en más de 13 países.

La celebración no quedó solo en la cena. La pareja visitó el famoso museo de El Cairo, donde posaron junto a esculturas, sarcófagos y reliquias históricas. En las redes sociales, compartieron imágenes que muestran su felicidad. Entre ellas, destaca una foto de Hande junto a una pirámide, publicada por Hakan, quien decoró además la habitación del hotel donde estuvieron con guirnaldas y globos dorados, demostrando su lado más romántico.

Hande, siempre elegante, eligió un look casual pero lleno de estilo para su paseo por Egipto. Lució una cazadora de gama beige estilo bomber, una camiseta blanca básica, pantalones grises rectos y unas zapatillas Nike Jordan. Completó el conjunto con una gorra, un bolso amplio y gafas con montura animal print. Este estilo cómodo refleja su personalidad relajada y segura.

Numerosas amigas de Hande, como Bige Onal y Dilsa Dergun, la felicitaron a través de redes sociales, sumándose a las celebraciones. La actriz, protagonista de la próxima película de Netflix Mavi Mavara , que se estrena en San Valentín, sopló su pastel en un exclusivo restaurante egipcio acompañada por Hakan.