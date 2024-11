Hande Erçel y Serenay Sarikaya, juntas por primera vez durante un evento celebrado en Nueva York

La Gala de la Comunidad Turca Americana reunió a las famosas Serenay Sarıkaya y Hande Harçel. En el evento, que tuvo lugar en NY, se celebró el éxito de la industria cinematográfica y televisiva turca, y las estrellas de Love is in the air y Familia, pudieron demostrar que jamás han tenido mala relación, a pesar de que ambas son exnovias del galán turco Kerem Bürsin. Y es que tanto Serenay como Hande se mostraron cariñosas y divertidas, regalándose abrazos como dos grandes amigas. Recordamos que las actrices han podido rehacer sus vidas con el cantante Mert Demir y el empresario Hakan Sabanci, respectivamente.