Pedro Almodóvar se toma con humor la idea de dirigir una serie sobre la vida de Belén Esteban

Belén Esteban está decidida a convertir su vida en una serie de televisión. Su intención es que el proyecto tenga un cineasta de primer nivel, y su elección ideal sería Pedro Almodóvar. Aunque varias productoras han mostrado interés, ella prefiere tomarse su tiempo antes de cerrar un acuerdo.

Durante una reciente aparición en Ni que fuéramos Shhh, comentó con humor la posible duración de la serie, imaginando un formato de 80 capítulos de 45 minutos. También confesó que ya tiene en mente a tres actrices para interpretarla. "Como digan que sí, va a ser la hostia", afirmó entre risas.

El director aún no ha recibido una propuesta formal, pero los periodistas no perdieron la oportunidad de preguntarle sobre el tema en la alfombra roja de los Premios Feroz 2025. Su reacción fue de asombro, ya que no comprende por qué Belén Esteban quiere contar su historia en este momento.

"¡Pero si le queda muchísimo por vivir! Está empezando esa chica", respondió con incredulidad, dejando claro que le parece demasiado pronto para un proyecto así.

Pedro Almodóvar

A pesar de sus dudas, Pedro Almodóvar y Belén Esteban se han cruzado en varias ocasiones y han posado juntos en distintos eventos. Aunque el director tiene compromisos para los próximos años, no cierra completamente la puerta.

"Estoy ocupado en los próximos años, pero si ella me espera, me lo puedo pensar", comentó en tono jocoso ante los medios. Por ahora, el proyecto sigue sin fecha confirmada, pero Belén Esteban está decidida a hacer realidad su sueño televisivo.