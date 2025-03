Gabriel Rufián saca su lado más autocrítico con Jordi Évole

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso, mantendrá esta noche una conversación que no dejará indiferente a nadie con Jordi Évole en Lo de Évole de laSexta. Rufián mostrará su lado más humano en una entrevista en la que repasará su trayectoria política y recordará cómo fue su llegada al partido, dando nombres y apellidos de quienes participaron en su fichaje. También hará autocrítica de los errores que ha cometido durante estos años, como al no haber tenido en cuenta a la mitad de la sociedad catalana no independentista o utilizar “eslóganes equivocados” como Espanya ens roba. Además, Rufián abordará el auge de la ultraderecha, afirmando que “no sirve de nada llamarles fascistas” y que es mejor “decir que no son valientes ni patriotas”. La cadena emitirá dos capítulos seguidos de esta entrevista.