El programa Això no és una cançó de Ramon Gener presentará esta noche (22.49 h) la revolucionaria artista Billie Eilish, compositora de la canción que pone banda sonora a la película Barbie, What Was I Made For. Más tarde (00.20 h) se emitirá la 27a gala de los premios Enderrock que presentarán Alba Riera y Andreu Juanola.