Bendita sea la revuelta en Gilead

Poco debía de sospechar la escritora y activista canadiense Margaret Atwood que su novela El cuento de la criada llegara a convertirse en uno de los fenómenos televisivos más populares décadas después de su publicación, allá por el agosto de 1985. Su distopía nos presentó un sistema patriarcal teocrático, propiciado por una tasa de natalidad en declive a causa de la infertilidad de la mayoría de las mujeres, en el que aquellas que sí tenían la posibilidad de procrear eran forzadas a una vida de servidumbre también sexual con el fin de repoblar la República de Gilead, un país surgido de los antiguos y fragmentados Estados Unidos. Encabezando esa casta, bautizada como las Criadas, encontramos a nuestra protagonista principal, June Osborn (Elisabeth Moss), quien después de cinco temporadas teniéndonos enganchados a sus fallidos intentos de recuperar a su hija Hannah (Jordana Blake) regresa con toda la intención de derrocar al gobierno de Gilead. No obstante, a pesar de mantenerse la calidad fotográfica tan bien casada con la banda sonora y las grandes expectativas que se nos brindan en esta entrega final, permanece también cierto halo de déjà-vu: se repiten, sin resolverse, arcos constantes como la separación de June y Luke (O-T Fagbenle), el dilema romántico de esta con Nick (Max Minghella) y la fluctuante lealtad de Serena Joy (Yvonne Strahovski) hacia un bando u otro según conveniencia, así como los estrepitosos fracasos de la red de resistencia clandestina Mayday. Personalmente, estando de acuerdo con aquellos que consideran que la trama se ha tratado de estirar demasiado y que tras la muerte de Fred Waterford (Joseph Fiennes) en la cuarta parte no se ha encontrado todavía a un antagonista a su altura, reconozco que el arranque es flojo. Sin embargo, lo mejor está por llegar –concretamente a partir del sexto episodio, en el que el protagonismo de June empezará a tomar verdadera forma–. Sólo queda por adelantar que Bruce Miller (Eureka, Alphas), el encargado de llevar a cabo la futura secuela –basada en el libro Los testamentos, segunda parte de la novela original y que no vio la luz hasta 2019–, ya ha adelantado cambios con respecto a la primera entrega, con la tía Lydia Clements (Ann Lowd) como una de las principales protagonistas en un mundo totalmente opuesto, enmarcado 15 años después de la revolución en Gilead y de la que por fin ha llegado la ocasión de disfrutar.

‘Matabot’ aterrizará en Apple TV+ el 16 de mayo con Skarsgård

Apple TV+ ha lanzado el tráiler de Matabot, basada en la saga literaria Los diarios de Matabot de Martha Wells, anunciando su estreno para el 16 de mayo. Dirigida por los hermanos Chris y Paul Weitz (La brújula dorada) y con Alexander Skarsgård (Piscina infinita) al frente del reparto, la trama gira en torno a un robot dedicado a la seguridad que adquiere el libre albedrío tras autopiratearse. Entre otros, al elenco se suman Noma Dumezweni, David Dastmalchian, Sabrina Wu, Akshay Khanna y Tattiawna Jones.

Brad Pitt y Netflix negocian el retorno de ‘Adolescentes’ (T2)

Brad Pitt ha iniciado las negociaciones con Netflix para llevar a cabo la segunda parte de Adolescentes con su productora Plan B Entertainment, fundada en 2002 y copartícipe en la primera entrega. Según los copresidentes de esta, Dede Gardner y Jeremy Kleiner, los objetivos son “una nueva versión, ampliar la visión, mantenerse fieles a su ADN y no ser repetitivos”.

HBO anuncia que ‘The Last of Us’ tendrá una tercera temporada

A escasos días del estreno de la segunda temporada, HBO ya ha anunciado la renovación de The Last of Us (2023) por una tercera parte. Tal y como ya advirtió su showrunner, Craig Mazin, todo parece apuntar a que, debido a la complejidad de su trama, la adaptación del segundo videojuego de la franquicia creada por el estudio Naughty Dog se divida en dos entregas.