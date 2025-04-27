‘30 minuts’ explica por qué los ‘expats’ escogen Catalunya como destino

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El programa 30 minuts de TV3 emite esta noche (22.05) Expats, un reportaje que cuenta las historias de personas que se van a otro país por temas de trabajo o con una formación cualificada durante un periodo de tiempo establecido. En este sentido, Barcelona y otras ciudades del territorio catalán como Girona son los destinos más atractivos para estos extranjeros porque es en ellas donde pueden estudiar en buenas universidades, y a la vez, encontrar un trabajo con condiciones económicas más que aceptables, ya que pueden disponer de un sueldo internacional, que es superior al de una persona local.

Por otra parte, en el canal 33, el 60 minuts programa el documental Memòries gitanes. L’altre genocidi, una historia que explica el origen, contexto y destino que tuvieron los gitanos europeos durante la Segunda Guerra Mundial.