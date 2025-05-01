‘Crímenes’, de Carles Porta, abre en M+ el día 9 su quinta temporada

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Movistar Plus estrena el viernes 9 la quinta temporada de Crímenes, del periodista leridano Carles Porta. Entre los 7 casos que se tratarán en los 8 episodios, se encuentra Moncloa, en el que dos hombres comparten un edificio ocupado en Lleida. Tras varias desavenencias, uno de ellos desaparece. Pocos días después encuentran su pierna en Utxesa. El otro hombre es acusado de asesinarle y descuartizarle, pero se fuga. Se trata del caso Cruz Javier de los Santos, alias El Muñeco, ciudadano dominicano que fue acusado de matar y desmembrar a su compatriota Pedro José Morales en 2011. Cada viernes, Porta relatará los casos Palacete, Libélula, Angelet, Moncloa, Ronny, Power girls (doble episodio) y Benito, profundizando en cada uno a través de la investigación rigurosa y el trabajo de periodismo exhaustivo, manteniendo la tensión narrativa.