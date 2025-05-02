La etóloga Jane Goodall, invitada estrella de ‘La revuelta’

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Una de las científicas y activistas más relevantes de las últimas décadas, Jane Goodall, visitó el plató de La revuelta la noche del miércoles. Goodall, que fue la primera investigadora que se atrevió a integrarse en un grupo de chimpancés salvajes, conversó y bromeó con David Broncano. “Las peleas de chimpancés me recuerdan a ciertos políticos”, dijo la etóloga británica de 91 años, que enseñó al presentador el saludo de los simios. Uno de sus obsequios para el programa fue el palo original con el que un chimpancé accedía a termiteros y hormigueros para extraer los insectos.

Por otra parte, la actriz Amparo Larrañaga, que representa en el Teatro Maravillas de Madrid la obra FitzRoy, es la invitada de hoy en Plano general, a las 22.00, en La 2. A continuación, Historia de nuestro cine ha programado dos películas sobre las nuevas masculinidades.