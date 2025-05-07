Especial sobre el inicio del cónclave del Vaticano para designar al papa

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Los servicios informativos de TVE han previsto un amplio despliegue en Roma para cubrir el inicio del cónclave para designar al nuevo pontífice tras el fallecimiento el 21 de abril del papa Francisco. El Especial apertura del cónclave estará presentado por Alejandra Herranz y Marta Carazo, de las 15.55 hasta el cierre de las puertas de la Capilla Sixtina, en torno a las 17.30. Junto a ellas, para desgranar las claves de la elección del pontífice, estarán la corresponsal de TVE en Roma, Begoña Alegría, junto a las enviadas especiales Raquel González, Silvia Guerra, Elena Rubio, Sagrario Ruiz de Apodaca y Marina Ribel. En Roma estará también Marc Sala, presentador de La Hora de La 1, mientras que Mañaneros 360 y Malas lenguas pondrán el foco en el Vaticano. El resto de canales estará pendiente de la elección para conectar en ese momento.