Pere Rafart, ilusionista originario de Solsona, debuta esta noche a la programación de TV3 con su nuevo programa 'Tria una carta'. El espacio, que se emitirá a las 22.50 horas, seguirá Rafart y su compañero Pau Martínez en un viaje por Catalunya mientras se preparan para el campeonato mundial de magia que tendrá lugar este verano en la ciudad italiana de Turín.

Durante ocho episodios, el mago de Solsona recorrerá varios lugares del territorio catalán, incluyendo comarcas de Ponent, en búsqueda de inspiración para crear nuevos trucos y perfeccionar su art. El formato del programa combina el ilusionismo con el género documental, donde Rafart conocerá personas que lo ayudarán en sus entrenamientos mágicos.

Como elemento distintivo, cada capítulo contará con un invitado especial que visitará El Rey de la Magia, la emblemática tienda barcelonesa que regenta Rafart y que ostenta el título de ser la más antigua del mundo dedicada al ilusionismo, con una historia que se remonta en 1878.

Una trayectoria brillante en el mundo de la magia

A sus 36 años, el talento leridano ya cuenta con un impresionante palmarés profesional. Rafart se ha consolidado como una de las figuras más destacadas de la magia catalana, habiendo conseguido proclamarse subcampeón mundial de cardmagic en dos ocasiones, los años 2018 y 2022, en el prestigioso concurso organizado por la Federación Internacional de Entidades de Magia (FISM). Este nuevo proyecto televisivo supone una oportunidad para acercar el arte del ilusionismo al gran público, mientras muestra la preparación de un profesional de élite ante una competición internacional.