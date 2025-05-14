TV3 estrena hoy ‘Soc i seré’, el nuevo programa de Àngel Llàcer

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El primer capítulo de Soc i seré, hoy a las 22.05 en TV3, supone el inicio de una competición en la que 100 aspirantes lucharán por demostrar quién sabe más de Catalunya. En el primer programa, que está presentado por Àngel Llàcer y Júlia Bonjoch, los aspirantes se dividirán en dos equipos de 50 para medirse en un reto geográfico y otro de canto coral, en este acompañados de Manu Guix y Elena Gadel. Solo un equipo, el Seny o la Rauxa, seguirá en el programa y estará mucho más cerca de los 20.000 euros de premio. El patio de armas, el foso y el mirador del castillo de Hostalric son algunos de los escenarios en los que los aspirantes se jugarán el pase. Unos espacios emblemáticos que también pisarán personalidades de la cultura catalana como Mercè Sampietro y Joan Pera. En el segundo capítulo, los barbarismos en el catalán y los gegants serán los protagonistas.