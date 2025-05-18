‘Anatomía de...’ recuerda el fenómeno Chikilicuatre

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El programa Anatomía de... presentado por Mamen Mendizábal hará un viaje al pasado (21.30 / La Sexta) para rememorar uno de los episodios más pintorescos de la historia de España y los intérpretes que la han representado en Eurovisión. En enero de 2008 surgió Rodolfo Chikilicuatre, uno de los personajes interpretados por el actor y humorista catalán David Fernández, quien cuando hizo esa primera aparición en La Sexta nadie podía imaginar que terminaría llegando a actuar en un concurso de prestigio y de fama mundial como Eurovisión cuatro meses después, cuando los responsables de RTVE decidieron que ese año el representante en el festival lo debían elegir los espectadores. El Anatomía de… de esta semana es la historia de una broma que acabó convirtiéndose en uno de los mayores fenómenos virales y mediáticos de los últimos años.