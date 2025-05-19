Muere Manuel Torreiglesias, histórico presentador de 'Saber vivir', a los 84 años

Publicado por agencias Creado: Actualizado:

El histórico presentador del programa 'Saber vivir', Manuel Torreiglesias, ha muerto este lunes a los 87 años, según ha informado el Ayuntamiento de Pontedeume (A Coruña), que ha lamentado "profundamente" el fallecimiento de su vecino e Hijo Predilecto.

"Queremos transmitir todo nuestro apoyo a su familia y seres queridos. Fue también un gran embajador de Pontedeume, siendo un auténtico exponente del orgullo Eumés que tanto nos define y caracteriza. Que descanse en paz", ha dicho el Consistorio en una declaración en X. Torreiglesias fue un destacado presentador de televisión y radio, conocido especialmente por su dilatada trayectoria en RTVE, donde presentó 'Saber vivir', el mítico programa de salud de RTVE, entre 1997 y 2009.

Como ha recordado RTVE, el divulgador fue cesado en 2009 por incumplir "algunas normas básicas" relativas a la inserción de publicidad en los programas, mientras que él aseguró que no compartía "en absoluto" las razones de su despido. "No he firmado ningún contrato al margen de TVE", señaló.

Manuel Torreiglesias (Pontedeume, A Coruña, 1941) estuvo vinculado a RTVE desde 1964, donde presentó programas como 'Escuela salud' (1976 y 1977) de TVE y espacios de actualidad y debate como 'Voces sin voz' (1981-1982) y 'Usted, por ejemplo' (1982-1984). También presentó en Radio Nacional el programa de medio ambiente 'Tiempo de vivir' (1976-1982). Tras su salida de la televisión pública, y hasta 2013, presentó un programa de salud en Intereconomía.