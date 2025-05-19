Pellicer dejará el ‘Telenotícies’, que tendrá tres nuevos presentadores

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Ramon Pellicer, que en noviembre cumple 65 años, abandonará el Telenotícies de TV3, que después del verano presentará tres nuevas caras, que se situarán al frente de las tres ediciones de este informativo. El TN migdia estará presentado de lunes a viernes por Anna Garnatxe y Xavi Coral y el sábado y el domingo, por Júlia López y Joan Raventós. El TN vespre contará con dos caras visibles: Toni Cruanyes y Raquel Sans. El primero lo conducirá de lunes a jueves y la segunda, de viernes a domingo, con el objetivo de dar más valor a la información durante los fines de semana. Por su parte, Núria Solé se mantiene de lunes a viernes en el TN comarques, que seguirá poniendo el centro de atención más allá de la capital. Ramon Pellicer, que debutó en TV3 en 1988 presentando los informativos del mediodía, seguirá vinculado a los formatos de 3CAT.