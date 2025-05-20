Sánchez pide apartar a Israel

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendió ayer que debe apartarse a Israel de Eurovisión por su ofensiva en Gaza, que continuó siendo bombardeada la noche del sábado, en la que se celebraba el festival. “Si nadie se llevó las manos a la cabeza cuando se inició la invasión de Rusia y se le exigió la salida de competiciones internacionales y no participar en Eurovisión, tampoco debería hacerlo Israel. No podemos permitirnos dobles estándares en la cultura”, añadió. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dijo que lo ocurrido “es una cuestión de humanidad”. Por su parte, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, afirmó estar “muy orgulloso” de la actitud de TVE. La UER dijo ayer que no habrá sanción por un mensaje a favor de Palestina justo antes de iniciar la emisión del festival.

Sumar, Podemos e IU también exigieron la expulsión de Israel, mientras que el PP señaló que “los 12 puntos del público son la respuesta a Pedro Sánchez” y Vox pidió la dimisión o destitución del presidente de RTVE. La televisión pública ha solicitado una auditoría del televoto, con el que España otorgó la máxima puntuación a Israel y la organización del festival defendió ayer el sistema para elegir al ganador del certamen, asegurando que este es “el más avanzado del mundo”.

Melody niega estar enfadada pese a cancelar su agenda con RTVE

� “No os preocupéis porque ya haré una rueda de prensa. He venido para aquí porque hace mucho tiempo que estoy sin mi niño, unas dos semanas, y me toca. Lo primero para mí era estar con mi hijo. Necesito estar unos días tranquila y recuperar energía junto a mis padres”, dijo Melody tras aterrizar la madrugada del domingo al lunes en Málaga. “Se han dicho cosas que no son verdad. Ni estoy enfadada ni he echado a nadie del camerino jamás, yo no soy así”, añadió la cantante tras terminar en el puesto 24 el sábado en Eurovisión.