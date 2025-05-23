Lleida Televisi\u00f3 retransmite en directo este viernes el pistoletazo de salida de la 44 edici\u00f3n del Aplec del Caragol, que dar\u00e1 inicio con Lo Caragolasso, en el que habr\u00e1 las actuaciones de Llu\u00eds S\u00e1nchez, el grupo Claquera y la pe\u00f1a Cigal\u00f3-For\u00e7uts, colla de honor de esta edici\u00f3n. Santi Roig, Mariv\u00ed Chac\u00f3n y Judit Montoy estar\u00e1n al frente de un programa especial desde la Glorieta de los Camps Elisis (19.30) para explicar la concentraci\u00f3n de pe\u00f1as el primer d\u00eda de la fiesta gastron\u00f3mica. Media hora antes, Mariv\u00ed Chac\u00f3n presentar\u00e1 el Connecta Lleida Pirineus para conocer la actualidad del territorio y conectar con Judit Montoy, que estar\u00e1 hablando con los pe\u00f1istas que esperar\u00e1n con ganas el inicio del Aplec. A las 21.30 se emitir\u00e1 la reemisi\u00f3n, y a las 22.30 se ofrecer\u00e1 el preg\u00f3n de la Setmana Cultural pronunciado por el periodista Artur Peguera.