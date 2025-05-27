Melody reconoce discrepancias con RTVE y critica a Broncano: “me ha dolido que compañeros han hecho comentarios despectivos

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

“La puesta en escena me parece muy bien, pero hubiese hecho una apuesta mucho más potente, porque yo doy para crear lo que queráis. Pero una vez que gané Benidorm Fest, la candidatura pasa a RTVE y ellos deciden lo que quieren”, manifestó Melody en la esperada rueda de prensa posterior a Eurovisión. También dijo que “me ha dolido que compañeros han hecho comentarios despectivos. Por encima de todo está la salud mental y hay programas que se han reído”. En este sentido, confirmó que ahora mismo no está entre sus planes acudir a La revuelta. “Estoy abierta a unas disculpas”, aclaró.

También negó que echara del camerino a todo el mundo y que no puede hablar de política por contrato. Por su parte, Ana María Bordas, jefa de la delegación de RTVE, señaló que “ya se verá”, sobre si dejarán Eurovisión si no prosperan las peticiones a la UER.