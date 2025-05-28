El partido de Catalunya contra Costa Rica, esta tarde en TV3

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

TV3 emite hoy en directo, a partir de las 18.50 desde el Estadi Johan Cruyff de Sant Joan Despí, el partido amistoso entre las selecciones masculinas de fútbol de Catalunya y Costa Rica. Gerard Martín, Eric García y Pau Víctor son los jugadores del FC Barcelona convocados por el técnico Gerard López, mientras que el club más representado es el Espanyol, con cuatro futbolistas: Joan Garcia, Pol Lozano, Edu Expósito y Jofre Carreras. Por su parte, el otro club catalán de la Liga, el Girona, aporta a la selección otros tres jugadores: Arnau Martínez, David López y Oriol Romeu. El partido amistoso de este año se enmarca dentro de las celebraciones del 125 aniversario de la Federació Catalana de Futbol y su narración corre a cargo de Jordi Sunyer.

Por otra parte, Movistar Plus emite, a las 21.00, la final de la Conference League, que disputa el Betis frente al Chelsea.