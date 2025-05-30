Eurovisión firma su mejor ‘share’ en 20 años y alcanza los 166 millones

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La final de Eurovisión reunió a 166 millones de espectadores en los 37 países participantes, tres millones más que el año pasado, según los datos de la Unión Europea de Radiodifusión (UER). Esto supone el mejor registro de espectadores desde 2016. Islandia lideró la cuota de pantalla con un impresionante 97,8%, mientras que en España obtuvo un 50,1%, cerca de 5,9 millones de espectadores. Mientras, el presidente de RTVE, José Pablo López, aseguró ayer que la UER está abierta a abrir una reflexión conjunta sobre la participación de Israel en Eurovisión y sobre una reforma pactada del voto y televoto. También desveló que se creará un premio de 150.000 euros para el ganador del Benidorm Fest. Por su parte, las actrices Toni Acosta, Laura Domínguez y Adriana Ugarte defendieron a Melody ante David Broncano. “Contribuye a un escarnio”, señalaron.