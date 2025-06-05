Lily Brick comparte ‘Emocionari il·lustrat’ con Pasqual Ferry

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Emocionari il·lustrat, programa que conduce la artista leridana Lily Brick en el Canal 33, cuenta en su capítulo de hoy, a partir de las 23.19, con Pasqual Ferry, el único ilustrador catalán que ha trabajado para Marvel y DC. Juntos se preguntan si todos los superhéroes tienen el síndrome del impostor. Se trata de un fenómeno psicológico que afecta a personas con éxito que dudan sobre sus capacidades y perciben que no merecen sus logros. A pesar de tener evidencias de éxito, experimentan un miedo constante a ser descubiertos como fraudes. Mientras, Genie Espinosa interpretará el síndrome dibujando a uno de sus personajes. La ilustradora badalonesa trabaja para publicaciones como Die Zeit, Time Out y Wired, y con clientes comerciales como Apple, Sony y Nike. Por último, el ilustrador leridano Matías Tolsà enseñará a Lily Brick cómo hacer una buena caricatura.