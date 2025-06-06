‘Bola de drac Súper’, las nuevas aventuras de Goku, en el Super3

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

3Cat, a través de su plataforma, y el canal Super3 (SX3) estrenan hoy Bola de drac Súper, por primera vez en catalán, a partir de las 21.00. Dirigida al público adulto, aunque también al infantil y familiar, la serie de animación aterriza después del exitoso regreso de Bola de drac y Bola de drac Z a 3Cat. Estrenadas en TV3 durante los años 90, las dos series se convirtieron en todo un referente del anime y de la ficción en catalán para varias generaciones. Ahora, 35 años más tarde, continúan teniendo seguidores, como demuestra el hecho de que han acumulado más de 11 millones de reproducciones en la plataforma 3Cat. Al igual que sus predecesoras, Bola de drac Súper se estrena doblada al catalán. En la plataforma 3Cat estarán disponibles dos de las cinco temporadas con las que cuenta la creación de Akira Toriyama y el resto se irán estrenando a lo largo del año.