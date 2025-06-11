Ricard Ustrell, Gemma Nierga y La Xarxa+, Premis Nacionals

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Ricard Ustrell, director y presentador de El Matí de Catalunya Ràdio, y Gemma Nierga, presentadora de Cafè d’idees de La 2, han sido reconocidos con los Premis Nacionals de Comunicació, el máximo galardón a la excelencia en comunicación en Catalunya o en lengua catalana que otorga el Govern. También han sido galardonados Carles Francino, actual presentador de La ventana, de la Cadena Ser, y Òscar Muñoz, periodista de La Vanguardia, a título póstumo. Ràdio Barcelona recibirá el premio de honor el 4 de julio en Tarragona, mientras que la categoría de Comunicació Digital fue para La Xarxa+, plataforma pionera en contenidos de proximidad en catalán y gratuita de la que forma parte Lleida Televisió. El Diari de Tarragona, con 215 años de historia, recibirá el Premi de Comunicació de Proximitat, galardón que le otorgaron a SEGRE en 2019.