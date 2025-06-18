Jesús Calleja regresa con ‘Volando voy, volando vengo’

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Jesús Calleja dará un paso más en su empeño por visibilizar la vida en los pueblos con Volando voy, volando vengo, un nuevo programa para el prime time de Telecinco que se estrenará próximamente y que mantendrá la esencia del original Volando voy de Cuatro, pero con el objetivo de transformar las realidades de los lugares que visita el aventurero. En el primer capítulo Calleja viajará a Sot de Xera, un municipio de València cuyo paseo fue arrasado por la dana de octubre. Para hacer posible las transformaciones y reformas, Calleja contará con la ayuda de John y Sara, de John Te lo Busca, una empresa de reformas y decoración de Burgos con gran experiencia en el entorno rural y un fuerte compromiso social. Calleja visitará en los siguientes programas La Albufera, Sierra de la Demanda, Horcajuelo de la Sierra, Costa Quebrada, Llanera y O Grove.