Mercedes Milá regresará a RTVE con un programa de entrevistas

RTVE ha anunciado la puesta en marcha próximamente de Me meto en un jardín, un nuevo programa de entrevistas presentado por Mercedes Milá. La periodista volverá a tener una oportunidad en la cadena pública tras el final de No sé de qué me hablas en Mediaset y viajará en caravana en busca de historias curiosas y personajes llamativos del mundo rural. El destino final de cada episodio será un espacio natural donde hará una entrevista a un famoso. El nuevo programa corre a cargo de Zanskar Producciones, la productora de Jesús Calleja, con la que Milá ha ido de la mano durante los últimos años. Este nuevo formato se une a una lista de nuevas propuestas de RTVE: La conexión, con Lara Álvarez; Dog house, con Chenoa; Trivial Pursuit; ¿Algo que declarar? con Pablo Chiapella, y la serie Benita, sobre la transición del Maestro Joao.