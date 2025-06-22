La gestión del tiempo en Catalunya, a debate en TV3

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El reportaje Els horaris impossibles de 30 minuts, esta noche a las 22.05 en TV3, plantea el debate sobre si vivimos en uno de los peores países en cuanto a la organización del tiempo. El documental se centra en varias historias personales que tienen como trasfondo la lucha por el derecho al tiempo. Catalunya lleva años planteando este debate pero, según Marta Junqué, directora de la organización Time Use Initiative, “hay que fijarlo, urgentemente, en nuestra agenda”. Y advierte que “un 30% de las mujeres con hijos son pobres de tiempo en Catalunya. ¿Qué quiere decir? Que cuando llegan al final del día no han tenido tiempo para sí mismas”. Por su parte, 60 minuts, en el Canal 33 a las 23.00, emite el documental Migrar, a vida o mort, que destapa la sórdida realidad de los traficantes de migrantes y la ambigüedad de los países en cuanto a su negocio.