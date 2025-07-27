La llegada de la Corsa Aran per sa Lengua, hoy en Lleida Televisió

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Lleida Televisió emite esta tarde, a partir de las 18.45, el final de la Corsa d’Aran per sa Lengua, una prueba no competitiva que se organiza cada año desde 1993 en Aran con el objetivo de defender el aranés. Está organizada por el colectivo Lengua Viua cada último domingo de julio, con salidas de participantes desde Les, Montgarri y el puerto de Vielha. Los grupos se unen en la plaza del Conselh, donde se efectuarán los parlamentos y se otorgará un galardón a la persona o institución que durante el año haya destacado en la defensa y promoción del uso del aranés. El canal del Grup SEGRE ofrecerá después el concierto de Nadau, un grupo de música que se ha convertido en símbolo de la lucha por el reconocimiento de la lengua y la realidad occitana. Formado en Tarbes, lo integran Miquèu Maffrand, Jacques Roth y Paloumet Ninon.