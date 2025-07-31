3CatInfo, nueva plataforma de la CCMA, ya tiene presentadores

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) ha anunciado los presentadores de su nueva marca, la plataforma 3CatInfo. Entre ellos destacan Cristina Riba, la actual presentadora del Telenotícies del fin de semana de TV3, y David Melgarejo, actual periodista de la delegación en Madrid. También figuran nombres de profesionales de la casa como el leridano Jaume Freixes, Sheila Alen o Beatrice Duodu. Esta propuesta está prevista a partir de septiembre y reformulará el sistema de informativos actual de la “corpo”. El canal 324 desaparecerá para transformarse en CatInfo, que también engloba el 24 h de Catalunya Ràdio. Pero esta nueva plataforma también tendrá presencia online, con la creación de una aplicación para el móvil, una página web y un pódcast diario. Algunos programas que incluye son el Telenotícies, el Matins o el InfoK.