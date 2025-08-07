‘Totes les bèsties petites i grosses’ llega esta tarde a la televisión catalana

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

TV3 estrena esta tarde, a las 16:38, la adaptación en catalán de la serie británica Totes les bèsties petites i grosses con los dos primeros capítulos S’ha de somiar y Un altre Farnon.

La serie está ambientada en los años 30 y es una adaptación televisiva de las novelas autobiográficas del inexperto veterinario y escritor James Herriot, quien, a partir de sus libros, explica su historia y camufla los nombres de sus acompañantes con seudónimos. El protagonista tendrá que adaptarse a Yorkshire, un pequeño pueblo de Darrowby, por su trabajo y, a pesar de tener dificultades al principio, acaba conquistándolo.

La serie es la sucesora directa de Els Durrell y se estrenó en el Reino Unido en Channel 5 en 2020 y en los Estados Unidos en PBS como parte de la antología Masterpiece el año 2021. El éxito llegó a España en 2024 con FilminCat y Movistar +.