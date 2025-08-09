La 2 emite ‘La bomba’ en el 80 aniversario del ataque a Japón

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Coincidiendo con el 80 aniversario de los ataques sobre Hiroshima y Nagasaki La noche temática de La 2 emite esta noche (00.55) La bomba, un documental que cuenta la historia del dispositivo más potente y destructivo jamás utilizado contra la población: la bomba atómica. El 6 de agosto de 1945, Estados Unidos la lanzó sobre la ciudad de Hiroshima en Japón. Tres días después, el 9 de agosto, la segunda ciudad alcanzada fue Nagasaki. La bomba se creó en Los Álamos, en el desierto de Nuevo México. Condujo a más de mil pruebas nucleares a lo largo de cinco décadas. La Guerra Fría llevó al mundo al borde del abismo y produjo un gigantesco arsenal de bombas, la mayoría de las cuales podrían destruir en un instante una ciudad. La bomba es una producción de 2015 dirigida por Rushmore DeNooyer con archivos restaurados y testimonios.