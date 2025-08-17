Llega un nuevo capítulo de la serie ‘Més amunt’ en Lleida TV

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La miniserie castellera Més amunt estrena su séptimo capítulo, Interludi, esta noche (22.00) en Lleida TV y en la plataforma La Xarxa +. La serie recuerda y explica cada uno de los detalles que han llevado a cabo algunas colles para lograr hitos inéditos en el mundo casteller. También se habla de construcciones humanas que forman parte de la historia de la tradición catalana y con los que se marcaron nuevos retos y objetivos para las colles futuras. Més amunt se suma al catálogo de contenidos castellers de La Xarxa+, con las series Aletes o Històries castelleres, entre otros. Esta primera serie está dirigida por Aina Mallol y los protagonistas son los más pequeños. Por otra parte, la segunda está dirigida por Carles Cortés y recorre el país mostrando relatos menos conocidos pero esenciales del mundo de los castells.