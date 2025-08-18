La serie ‘Jo mai mai’ vuelve a la televisión de TV3 esta noche

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

TV3 emite esta noche, a partir de las 22.04, los dos primeros capítulos de la segunda temporada de la serie Jo mai mai: Canvis y Màgia.

Esta nueva temporada se estrenó en febrero en la plataforma 3Cat y, a partir de hoy, cada lunes llegarán dos capítulos. Aborda nuevas tramas, sin tapujos y con profundidad, temas que afectan a los jóvenes de hoy en día, como las relaciones tóxicas, el control de los padres, el amor y el desamor. Por lo tanto, la serie se dirige a un público juvenil y familiar, y es una apuesta de 3Cat por el talento de proximidad, promoviendo al mismo tiempo la lengua catalana. La primera temporada acabó dejando en el aire el destino de Mai (Clàudia Riera), la monitora y protagonista de la serie, que cayó por un boquete. Con esta segunda parte, la serie retoma este hilo para resolver su destino.