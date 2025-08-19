Marc Giró regresa en septiembre con una nueva entrega de ‘Late Xou’

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La 1 estrenará en septiembre la nueva temporada de Late Xou, que ya se está promocionando en los canales de RTVE. En el último anuncio, el presentador del programa, el humorista Marc Giró, despierta del coma que le tenía dormido desde el pasado mes de abril, cuando se despidió de la audiencia para hacer un alto en el camino y planificar su continuidad.

Aunque el equipo de Late Xou ha recibido ofertas de otras cadenas, seguirá bajo el paraguas de RTVE durante al menos una temporada más. “Nos han llamado todas, pero yo a tope con lo público”, explicó Giró en una entrevista en la que se refirió a la dura negociación que mantuvo con Torrespaña. Fiel a su estilo, contará con sus colaboradores habituales (Henar Álvarez, Candela Peña, Yolanda Ramos y Pepe Colubi) y buscará un mayor protagonismo del público en el plató.