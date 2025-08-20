El mejor restaurante junto al río Noguera Pallaresa, en TV3

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

TV3 recupera esta noche el capítulo de la séptima temporada de Joc de cartes en el que Marc Ribas buscó el mejor restaurante junto al río Noguera Pallaresa. La primera parada del cocinero y presentador fue en Tremp, en el restaurante L’Alosa del Hotel Segle XX. En Pont de Claverol (entre Conca de Dalt y La Pobla de Segur) visitó el restaurante Lo Racó del Pont y los últimos concursantes del programa fueron los representantes de Cal Jou, en la población de Conques, en Isona i Conca Dellà. Joc de cartes ofrece a las 22.05 el tercer capítulo de la novena temporada, en la que Ribas buscará las mejores tapas del Vallès. A continuación, TV3 emite la segunda entrega de la octava temporada, con la búsqueda del mejor restaurante de proximidad de las montañas de Prades. Entre los candidatos se encontraba Cal Malgret, en la localidad de Montblanc.