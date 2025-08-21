MÚSICA
Viena acogerá el festival de Eurovisión en mayo de 2026
La 70 edición del festival de Eurovisión se celebrará el 16 de mayo de 2026 en Viena después de imponerse a la otra candidata, la ciudad alpina de Innsbruck. La victoria del cantante JJ con su canción Wasted love en la última edición, en Basilea, volvió a otorgar a Austria la sede del evento musical, que este año fue seguido por 166 millones de telespectadores. Esta será la tercera ocasión en la que Austria acoge el festival. La primera vez fue en 1967, tras la victoria de Udo Jürgens con Merci chérie. También albergó la 60 edición del festival en 2015, tras el triunfo de Conchita Wurst con Rise like a phoenix. El alcalde de Viena, el socialdemócrata Michael Ludwig, anunció un presupuesto de 22,6 millones de euros para el evento. La capital garantiza 3.000 habitaciones de hotel, conexiones aéreas directas con 195 destinos, y es un centro cultural de primera línea.