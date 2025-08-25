La final de ‘El Grand Prix del verano’ llega esta noche a La 1

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Los canarios de San Sebastián de la Gomera y los madrileños de Cubas de la Sagra disputan esta noche, a partir de las 21.50 en La 1, la final de El Grand Prix del verano, en la que contarán con Jorge Lorenzo y Adriana Torrebejano como padrinos. Los aspirantes tendrán que enfrentarse al refrescante reto del Recogecocos en la piscina, a una partida de Baloncesto en pañales, a los trepidantes Hámsters a la carrera y a clásicos como La patata caliente, Champions Prix y El diccionario, que coronará al pueblo ganador de esta edición. El Grand Prix del verano, capitaneado por Ramón García, esta vez en compañía de Lalachus, Ángela Fernández, Wilbur y La Vaquilla, llega a su final después de enfrentar a 10 localidades de 10 comunidades autónomas en la competición más divertida del verano. ¿Quién se llevará el ansiado trofeo?