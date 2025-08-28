La atleta Ana Peleteiro, invitada de esta noche en ‘Mis raíces’

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Ana Peleteiro, medallista olímpica, mundial y europea en triple salto, es la invitada del programa Mis raíces, hoy a las 22.50 en Cuatro. La presentadora Isabel Jiménez charlará de forma distendida con la atleta gallega de 29 años, todavía inmersa en su proceso de recuperación tanto física como mentalmente tras la pérdida de su bebé en la semana 13 de gestación. “Tuvimos la suerte de poder enterrarlo en presencia de mis padres y también con Lúa (su primera hija) y cerrar ese ciclo”. Ana Peleteiro no estará compitiendo en los Mundiales de atletismo de Tokio, que arrancan el 13 de septiembre, y ella misma dio las razones: “No estoy entrenando porque después de un aborto hay que cumplir unos plazos en los que no puedes hacer deporte y tienes que dejar que tu cuerpo se recupere. Esto me ha hecho perder la temporada de aire libre”.