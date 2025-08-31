Esport3 sigue esta noche el partido del Barça

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Esport3 se vuelca hoy con el partido de Liga del Barça en el terreno de juego del Rayo Vallecano, previsto a las 21.30. El canal deportivo de 3CAT ofrece a las 20.15 las declaraciones de Hansi Flick antes del partido y a las 20.30 arrancará la edición previa de Gol a gol, presentado por Jordi Grau. A las 21.25 comenzará Un dia de partit para seguir el encuentro de los azulgranas, y a las 23.25, la segunda edición de Gol a gol para analizar el duelo en Vallecas. El partido puede verse en DAZN.