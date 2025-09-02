El chocolatero Lluc Crusellas, protagonista de ‘Nits sense ficció’

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El programa Nits sense ficció ofrece hoy a las 22.05 en TV3 el documental Lluc, una crònica de la pastisseria sobre Lluc Crusellas, un pastelero de 26 años que se enfrenta al mayor reto de su carrera: ganar el World Chocolate Masters. El reportaje acompaña a Crusellas y su espíritu competitivo, que mantiene desde su etapa como deportista de élite en el mundo del ciclismo. Y cuenta con el testimonio de algunos de los mejores pasteleros del mundo, que hablan de su oficio, como Pierre Hermé, Carlos Mampel, Jordi Roca, Albert Adrià, Jean-Michel Perruchon, Jordi Butrón, Christophe Michalak, Christophe Morel y Ramon Morató. Nits sense ficció emite a continuación los documentales Eddy Merckx, pedalar o morir; y Purunga, l’home dels penya-segats, este último sobre uno de los últimos mariscadores que siguen faenando en los riscos de Huarmey (Perú).