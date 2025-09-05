El Gran Premio de Catalunya de MotoGP, desde hoy en TV3 y Esport3

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Los canales de 3CAT se vuelcan desde hoy en el Gran Premio de Catalunya, que se disputa en Montmeló. Esport3 emite hoy, a las 8.50, los primeros entrenamientos de las tres categorías (MotoGP, Moto2 y Moto3). A partir de las 13.05 tendrá lugar la segunda sesión cronometrada. TV3 tomará el relevo mañana, ya que ofrecerá en directo, a partir de las 10.00, la clasificación de MotoGP, y a mediodía las de Moto2 y Moto3. A las 14.45 se disputará la carrera esprint de MotoGP, también en TV3. La programación especial del domingo arrancará a las 9.30 con la previa del Gran Premio y a las 11.00 se disputará la carrera de Moto3. A partir de las 12.15 tendrá lugar la de Moto2 y la de MotoGP está prevista para las 13.45. Esport3 también emite hoy, a las 20.25, el amistoso de pretemporada de la Liga ACB entre Manresa y Andorra en Sant Julià.