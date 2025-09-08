Eslovenia no irá a Eurovisión si continúa Israel

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La presencia de Eslovenia en el Festival de Eurovisión de 2026 estará condicionada por la decisión que tome la Unión Europea de Radiodifusión (UER-EBU) sobre la participación de Israel. Así lo confirmó la emisora RTVSLO, que espera que las conversaciones con la UER permitan un acuerdo entre todas las partes. La UER permitirá hasta el 13 de octubre que los países pueden retirarse sin consecuencias económicas, aunque la prensa israelí apuntó a que el plazo podría prolongarse hasta diciembre.