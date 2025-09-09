El nuevo canal en catalán de RTVE, 2Cat, se estrenará el 13 de octubre

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El nuevo canal en catalán de RTVE, conocido provisionalmente como 2Cat, se estrenará en antena el 13 de octubre. La previsión inicial era hacer una primera emisión el 11 de septiembre, coincidiendo con la Diada Nacional de Catalunya, pero finalmente el arranque definitivo no será hasta el mes de octubre. La presentación oficial se ha fijado para el 7 de octubre en un encuentro con los medios de comunicación. Según la fuente del canal, aunque las emisiones se iniciarán el 13 de octubre, hay programas que no se comenzarán a emitir hasta el 27 de octubre. En cuanto a la parrilla, durante las últimas semanas ya han avanzado alguna novedad: el magacín matinal conducido por la periodista Cristina Villanueva. Por otra parte, después de L’informatiu de mediodía se prepara un programa deportivo a cargo del periodista de la casa Marc Martín.