Jordi González sustituirá a Ustrell en ‘Col·lapse’ a partir del día 27

Jordi González debutará como sustituto de Ricard Ustrell al frente de Col·lapse a TV3 el sábado 27. El popular presentador, que estuvo cerca de morir por una grave infección que lo mantuvo en la UCI, vuelve después de casi 30 años de su último proyecto en la cadena pública catalana, cuando presentó el programa Les 1.000 i una a finales de los noventa. González también tendrá los jueves una sección en El matí de Catalunya Ràdio de Ustrell, que dejó Col·lapse para centrarse en su carrera radiofónica. 3CAT presentó el lunes las novedades de la temporada. Entre ellas están los informativos, ya que Xavier Coral y Anna Garnatxe serán desde el miércoles 17 los presentadores de TN Migdia durante la semana y Joan Raventós y Júlia López los fines de semana. Raquel Sans llevará el TN Vespre de viernes a domingo y Toni Cruanyes de lunes a jueves.