‘La revuelta’, a 4 décimas de ‘El Hormiguero’

La revuelta estrenó el lunes su segunda temporada en La 1 con energías renovadas y plantó cara a El Hormiguero de Antena 3 en su primer duelo del curso. El programa de David Broncano marcó su mejor cuota desde enero (16,4%) y se quedó a solo cuatro décimas en estricta coincidencia con el formato de Pablo Motos (16,8%). First Dates (8,4%) se quedó lejos de los dos colosos del access y La Sexta se dio una alegría con El intermedio con su mejor dato en este arranque de temporada (7,5%).